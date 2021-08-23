В Україну прибув голова Євроради
Понеділок, 23 серпня 2021, 02:20
В Україну прибув голова Європейської ради Шарль Мішель.
Джерело: віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Twitter, "Укрінформ"
Дослівно: "Рада вітати в Україні Президента Європейської Ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі".
Рада вітати в Україні Президента Європейської Ради @CharlesMichel, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі pic.twitter.com/0RT1bAbqDu
— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) August 22, 2021
Нагадаємо: Шарль Мішель на саміті Кримської платформи представлятиме керівництво ЄС.