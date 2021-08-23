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В Україну прибув голова Євроради

Понеділок, 23 серпня 2021, 02:20

В Україну прибув голова Європейської ради Шарль Мішель.

Джерело: віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Twitter, "Укрінформ"

Дослівно: "Рада вітати в Україні Президента Європейської Ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі".

Нагадаємо: Шарль Мішель на саміті Кримської платформи представлятиме керівництво ЄС.

Теми: ЄС


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