В Україну прибув голова Євроради

В Україну прибув голова Європейської ради Шарль Мішель.

Джерело: віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Twitter, "Укрінформ"

Дослівно: "Рада вітати в Україні Президента Європейської Ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі".

Рада вітати в Україні Президента Європейської Ради @CharlesMichel, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі pic.twitter.com/0RT1bAbqDu — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) August 22, 2021

Нагадаємо: Шарль Мішель на саміті Кримської платформи представлятиме керівництво ЄС.