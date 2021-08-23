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В Украину прибыл глава Евросовета

Понедельник, 23 августа 2021, 02:20
В Украину прибыл глава Евросовета

В Украину прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Twitter, "Укринформ"

Дословно: "Рада приветствовать в Украине Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30 годовщины Независимости Украины и Крымской платформе".

Напомним: Шарль Мишель на саммите Крымской платформы будет представлять руководство ЕС.

Темы: ЕС
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