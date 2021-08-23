В Украину прибыл глава Евросовета

В Украину прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Twitter, "Укринформ"

Дословно: "Рада приветствовать в Украине Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30 годовщины Независимости Украины и Крымской платформе".

Рада вітати в Україні Президента Європейської Ради @CharlesMichel, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі pic.twitter.com/0RT1bAbqDu — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) August 22, 2021

Напомним: Шарль Мишель на саммите Крымской платформы будет представлять руководство ЕС.