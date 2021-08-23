Боевики "Талибана" направляются в незахваченную провинцию Афганистана

Боевики "Талибана" направляются в Панджшерскую долину - одну из немногих частей Афганистана, которая еще не контролируются группировкой.



Источник: AFP, группировка в арабском аккаунте в Twitter



Детали: Отмечается, что "сотни моджахедов Исламского Эмирата направляются в сторону штата Панджшер, чтобы контролировать его, после того как местные государственные чиновники отказались передать его мирным путем".

AFP пишет, что провинция является оплотом боевиков Северного Альянса, которые объединились с США для свержения "Талибана" в 2001 году. Отмечается, что "маловероятно", что "несколько тысяч партизан вскоре достигнут успеха там, где афганские национальные силы безопасности потерпели поражение, несмотря на 20 лет западной помощи, помощи и обучения".

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