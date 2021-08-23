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Боевики "Талибана" направляются в незахваченную провинцию Афганистана

Понедельник, 23 августа 2021, 06:23

Боевики "Талибана" направляются в Панджшерскую долину - одну из немногих частей Афганистана, которая еще не контролируются группировкой.

Источник: AFP, группировка в арабском аккаунте в Twitter

Детали: Отмечается, что "сотни моджахедов Исламского Эмирата направляются в сторону штата Панджшер, чтобы контролировать его, после того как местные государственные чиновники отказались передать его мирным путем".

AFP пишет, что провинция является оплотом боевиков Северного Альянса, которые объединились с США для свержения "Талибана" в 2001 году. Отмечается, что "маловероятно", что "несколько тысяч партизан вскоре достигнут успеха там, где афганские национальные силы безопасности потерпели поражение, несмотря на 20 лет западной помощи, помощи и обучения".

Предыстория:

  • Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана. 
  • 15 августа талибы вошли в Кабул.
  • Президент США Джо Байден считает правильным решение о выводе американских войск из Афганистана, несмотря на сцены хаоса и паники, вызванные переходом власти в стране к "Талибану".
  • Афганское правительство заявило о "мирном переходе власти". Президент Афганистана покинул страну.
  • Издание The Washington Post писало, что боевики "Талибана" еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.

Темы: ТалибанАфганистан
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