Боевики "Талибана" направляются в незахваченную провинцию Афганистана
Боевики "Талибана" направляются в Панджшерскую долину - одну из немногих частей Афганистана, которая еще не контролируются группировкой.
Источник: AFP, группировка в арабском аккаунте в Twitter
Детали: Отмечается, что "сотни моджахедов Исламского Эмирата направляются в сторону штата Панджшер, чтобы контролировать его, после того как местные государственные чиновники отказались передать его мирным путем".
AFP пишет, что провинция является оплотом боевиков Северного Альянса, которые объединились с США для свержения "Талибана" в 2001 году. Отмечается, что "маловероятно", что "несколько тысяч партизан вскоре достигнут успеха там, где афганские национальные силы безопасности потерпели поражение, несмотря на 20 лет западной помощи, помощи и обучения".
Предыстория:
- Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
- 15 августа талибы вошли в Кабул.
- Президент США Джо Байден считает правильным решение о выводе американских войск из Афганистана, несмотря на сцены хаоса и паники, вызванные переходом власти в стране к "Талибану".
- Афганское правительство заявило о "мирном переходе власти". Президент Афганистана покинул страну.
- Издание The Washington Post писало, что боевики "Талибана" еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.