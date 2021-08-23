Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі знайшли одне з найбільших в Україні поховань жертв НКВС

Понеділок, 23 серпня 2021, 08:55
В Одесі знайшли одне з найбільших в Україні поховань жертв НКВС
фото УІНП

В Одесі знайшли щонайменше 29 могильників, де були поховані розстріляні одесити – жертви комуністичного терору.

Джерело: Український інститут національної пам'яті в Facebook

 
фото УІНП

Деталі: За даними дослідників, які здійснюють пошукові роботи на об'єкті, лише після вивчення північно-західного сектору колишнього спецоб'єкту НКВС "Татарка" на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги в Одесі, знайдено щонайменше 29 могильників.

Дослівно: "Оскільки могильники нині тільки локалізуються, а кількість жертв репресій не підраховується – можна вже стверджувати, що цей об'єкт (далеко не єдиний тільки в Одесі) – є одним з найбільших в Україні".

Більше деталей: За інформацією краєзнавця Олександра Бабіча, за свідоцтвами, що зібрані дослідниками, а також за логікою поховань, могильники знаходяться навіть на території військової частини, що розташована впритул до полігону.

 

Також не досліджуються ті зони, де прокладено силові електрокабелі.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесакомунізм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: