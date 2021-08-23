В Одесі знайшли одне з найбільших в Україні поховань жертв НКВС

В Одесі знайшли щонайменше 29 могильників, де були поховані розстріляні одесити – жертви комуністичного терору.

Джерело: Український інститут національної пам'яті в Facebook

фото УІНП

Деталі: За даними дослідників, які здійснюють пошукові роботи на об'єкті, лише після вивчення північно-західного сектору колишнього спецоб'єкту НКВС "Татарка" на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги в Одесі, знайдено щонайменше 29 могильників.

Дослівно: "Оскільки могильники нині тільки локалізуються, а кількість жертв репресій не підраховується – можна вже стверджувати, що цей об'єкт (далеко не єдиний тільки в Одесі) – є одним з найбільших в Україні".

Більше деталей: За інформацією краєзнавця Олександра Бабіча, за свідоцтвами, що зібрані дослідниками, а також за логікою поховань, могильники знаходяться навіть на території військової частини, що розташована впритул до полігону.

Також не досліджуються ті зони, де прокладено силові електрокабелі.