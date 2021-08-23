В Одессе нашли одно из крупнейших в Украине захоронений жертв НКВД

В Одессе нашли по меньшей мере 29 могильников, где были похоронены расстрелянные одесситы – жертвы коммунистического террора.

Источник: Украинский институт национальной памяти в Facebook

фото УИНП

Детали: По данным исследователей, осуществляющих поисковые работы на объекте, только после изучения северо-западного сектора бывшего спецобъекта НКВД "Татарка" на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одессе, найдено не менее 29 могильников.

Дословно: "Поскольку могильники сейчас только локализуются, а количество жертв репрессий не подсчитывается – можно уже утверждать, что этот объект (далеко не единственный только в Одессе) – один из крупнейших в Украине".

Больше деталей: По информации краеведа Александра Бабича, по свидетельствам, собранные исследователями, а также по логике захоронений, могильники находятся даже на территории воинской части, расположенной вплотную к полигону.

Также не исследуются те зоны, где проложены силовые электрокабели.