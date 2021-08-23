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США нарощують евакуацію з Афганістану, але її термін може бути продовжений

Понеділок, 23 серпня 2021, 09:10

Президент США Джо Байден заявив про прискорення "важкої і болючої" евакуації американців і десятків тисяч інших людей з Кабула, але не виключив, що вивезення людей буде продовжено після встановленого дедлайну 31 серпня.

Про це Байден сказав у своїй заяві в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

За його словами, зараз ведеться обговорення можливого продовження евакуації повітрям після крайнього терміну, встановленого Байденом 31 серпня.

"Ми сподіваємося, що нам не доведеться продовжувати термін, але обговорення ведуться", - сказав він, давши зрозуміти, що з талібами будуть проведені консультації.

Пізніше у неділю представник Білого дому повідомив, що вісім американських військових літаків - сім літаків C-17 і один C-130 - евакуювали близько 1700 пасажирів з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая за 12-годинний період.

Крім того, за словами чиновника, злетіли 39 літаків коаліції з приблизно 3400 пасажирами.

За словами чиновника, з 14 серпня США евакуювали і сприяли евакуації близько 30 300 осіб військовими рейсами і рейсами коаліції. Втім, десятки тисяч людей продовжують очікувати евакуації з Кабула.

За словами Байдена, в суботу 3900 американців були вивезені з Кабула 23 військовими рейсами США. "Ми не бачимо причин, за якими цей темп не буде збережений", - сказав президент США.

Американські військові заявляють, що здатні вивозити з Кабула від 5000 до 9000 людей на день.

Байден розповів без докладних пояснень, що силам США вдалося поліпшити доступ до аеропорту для американців та інших осіб, які бажають потрапити на рейси. Він сказав, що периметр "безпечної зони" довкола аеропорту був розширений, додавши, що таліби співпрацювали у цьому процесі, й тепер більше людей можуть дістатися туди безпечніше.

Раніше Пентагон заявив, що 18 комерційних літаків будуть використовуватися для перевезення евакуйованих в треті країни з безпечних місць за межами Афганістану.

Іспанія погодилась надати США свої військові бази для прийому афганців, а авіабаза ВПС США Рамштайн у Німеччині стане первинним центром тимчасового прийому біженців з Афганістану.

США звернулися до України з проханням допомогти в реалізації операції щодо евакуації з Афганістану осіб, яким загрожує небезпека.

Теми: АфганістанСША


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