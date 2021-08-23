США наращивают эвакуацию из Афганистана, но ее срок может быть продлен

Президент США Джо Байден заявил об ускорении "тяжелой и болезненной" эвакуации американцев и десятков тысяч других людей из Кабула, но не исключил, что вывоз людей может быть продлен после установленного дедлайна 31 августа.

Об этом Байден сказал в своем заявлении в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

По его словам, сейчас ведется обсуждение возможного продолжения эвакуации воздухом после крайнего срока, установленного Байденом 31 августа.

"Мы надеемся, что нам не придется продлевать срок, но обсуждение ведутся", - сказал он, дав понять, что с талибами будут проведены консультации.

Позже в воскресенье представитель Белого дома сообщил, что восемь американских военных самолетов - семь самолетов C-17 и один C-130 - эвакуировали около 1700 пассажиров из международного аэропорта имени Хамида Карзая за 12-часовой период.

Кроме того, по словам чиновника, взлетели 39 самолетов коалиции из примерно 3400 пассажирами.

По словам чиновника, с 14 августа США эвакуировали и способствовали эвакуации около 30 300 человек военными рейсами и рейсами коалиции. Впрочем, десятки тысяч людей продолжают ожидать эвакуации из Кабула.

По словам Байдена, в субботу 3900 американцев были вывезены из Кабула 23 военными рейсами США. "Мы не видим причин, по которым этот темп не будет сохранен", - сказал президент США.

Американские военные заявляют, что способны вывозить из Кабула от 5000 до 9000 человек в день.

Байден рассказал без подробных объяснений, что силам США удалось улучшить доступ к аэропорту для американцев и других лиц, желающих попасть на рейсы. Он сказал, что периметр "безопасной зоны" вокруг аэропорта был расширен, добавив, что талибы сотрудничали в этом процессе, и теперь больше людей могут добраться туда безопаснее.

Ранее Пентагон заявил, что 18 коммерческих самолетов будут использоваться для перевозки эвакуированных в третьи страны из безопасных мест за пределами Афганистана.

Испания раньше согласилась предоставить США свои военные базы для приема афганцев, а авиабаза ВВС США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана.

США обратились к Украине с просьбой помочь в реализации операции по эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность.