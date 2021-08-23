Україна виконала умови для отримання допомоги ЄС, але потрібне рішення МВФ
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна виконала всі основні умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, але його надходження можливе після рішення МВФ.
Про це Домбровскіс розповів в інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".
"Дійсно, програми макрофінансової допомоги з боку ЄС пов'язані з програмами МВФ, тут треба це питання скоординувати з ними. Що стосується власне макрофінансової допомоги, то всі основні умови з боку України виконані. Тобто це питання, яким чином відбуваються переговори з МВФ", - сказав Домбровскіс.
За його словами, програма макрофінансової допомоги ЄС закінчується 14 вересня, і "до цього всі рішення повинні бути прийняті".
Якщо ж до 14 вересня відповіді від МВФ не буде, то в ЄС не зможуть продовжити дію програми макрофіну, оскільки, за словами Домбровскіса, "там терміни дуже чіткі".
"Питання, яким чином скоординувати роботу з МВФ, щоб встигнути виділити другий транш. І це я якраз буду обговорювати з прем'єр-міністром і міністром фінансів", - сказав Домбровскіс.
Він наголосив, що ЄС повинен буде отримати від МВФ інформацію щодо оцінки ситуації по виконанню програми.
На зустрічі з Домбровскісом 22 серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна забезпечила виконання структурних "маяків" і в межах спільної з МВФ програми stand-by, які необхідні для першого перегляду програми.
"Очікуємо у вересні початку роботи місії в Україні. Усі необхідні кроки з нашого боку в цьому напрямку були зроблені", - сказав він.
Однієї з ключових вимог для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС було реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.
14 липня Верховна рада прийняла законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя №5068 з усіма критично важливими правками, в тому числі з ключовим голосом незалежних міжнародних експертів в Етичній раді.
Днем раніше Рада підтримала законопроєкт №3711-д з пропозиціями президента України про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, залишивши ключовий голос у Конкурсній комісії до ВККС за міжнародними експертами.