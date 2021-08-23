Україна виконала умови для отримання допомоги ЄС, але потрібне рішення МВФ

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна виконала всі основні умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, але його надходження можливе після рішення МВФ.

Про це Домбровскіс розповів в інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Дійсно, програми макрофінансової допомоги з боку ЄС пов'язані з програмами МВФ, тут треба це питання скоординувати з ними. Що стосується власне макрофінансової допомоги, то всі основні умови з боку України виконані. Тобто це питання, яким чином відбуваються переговори з МВФ", - сказав Домбровскіс.

За його словами, програма макрофінансової допомоги ЄС закінчується 14 вересня, і "до цього всі рішення повинні бути прийняті".

Якщо ж до 14 вересня відповіді від МВФ не буде, то в ЄС не зможуть продовжити дію програми макрофіну, оскільки, за словами Домбровскіса, "там терміни дуже чіткі".

"Питання, яким чином скоординувати роботу з МВФ, щоб встигнути виділити другий транш. І це я якраз буду обговорювати з прем'єр-міністром і міністром фінансів", - сказав Домбровскіс.

Він наголосив, що ЄС повинен буде отримати від МВФ інформацію щодо оцінки ситуації по виконанню програми.

На зустрічі з Домбровскісом 22 серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна забезпечила виконання структурних "маяків" і в межах спільної з МВФ програми stand-by, які необхідні для першого перегляду програми.

"Очікуємо у вересні початку роботи місії в Україні. Усі необхідні кроки з нашого боку в цьому напрямку були зроблені", - сказав він.

Однієї з ключових вимог для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС було реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

14 липня Верховна рада прийняла законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя №5068 з усіма критично важливими правками, в тому числі з ключовим голосом незалежних міжнародних експертів в Етичній раді.

Днем раніше Рада підтримала законопроєкт №3711-д з пропозиціями президента України про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, залишивши ключовий голос у Конкурсній комісії до ВККС за міжнародними експертами.