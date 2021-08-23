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Украина выполнила условия для получения помощи ЕС, но нужно решение МВФ

Понедельник, 23 августа 2021, 09:58

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина выполнила все основные условия для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, но его поступление возможно после решения МВФ.

Об этом Домбровскис рассказал в интервью "РБК-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Действительно, программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС связаны с программами МВФ, здесь надо этот вопрос скоординировать с ними. Что касается собственно макрофинансовой помощи, то все основные условия со стороны Украины выполнены. То есть это вопрос, каким образом проходят переговоры с МВФ" - сказал Домбровскис.

По его словам, программа макрофинансовой помощи ЕС заканчивается 14 сентября, и "к этому времени все решения должны быть приняты".

Если же до 14 сентября ответа от МВФ не будет, то в ЕС не смогут продлить действие программы макрофина, поскольку, по словам Домбровскиса, "там сроки очень четкие".

"Вопрос, каким образом скоординировать работу с МВФ, чтобы успеть выделить второй транш. И это я как раз буду обсуждать с премьер-министром и министром финансов", - сказал Домбровскис.

Он отметил, что ЕС должен будет получить от МВФ информацию по оценке ситуации по выполнению программы.

На встрече с Домбровскисом 22 августа премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина обеспечила выполнение структурных "маяков" и в рамках совместной с МВФ программы stand-by, которые необходимы для первого пересмотра программы.

"Ожидаем в сентябре начало работы миссии в Украине. Все необходимые шаги с нашей стороны в этом направлении были сделаны", - сказал он.

Одним из ключевых требований для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС было реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

14 июля Верховная Рада приняла законопроект о реформировании Высшего совета правосудия №5068 со всеми критически важными поправками, в том числе с ключевым голосом независимых международных экспертов в этическом совете.

Днем ранее Рада поддержала законопроект №3711-д с предложениями президента Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, оставив ключевой голос в Конкурсной комиссии в ВККС международным экспертами.

Темы: МВФЕСЕврокомиссия
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