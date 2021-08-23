ФСБ затримала в Тулі українця, звинувачує в шпигунстві
ФСБ затримала в Тулі громадянина України і звинувачує його у збиранні відомостей, що становлять державну таємницю.
Джерело: ФСБ РФ
Дослівно: "Федеральною службою безпеки Російської Федерації в м. Тулі затриманий на місці злочину громадянин України, який здійснював збирання відомостей, що становлять державну таємницю щодо новітніх зразків озброєння і секретної технічної документації до них".
Деталі: У ФСБ стверджують, що затриманий за завданням розвідувальних служб України здійснював пошук працівників російських оборонних підприємств з числа секретоносіїв.
Його цілями нібито були вербувальна розробка росіян і отримання від них охоронюваних законом відомостей про перспективні розробки в області стрілецького озброєння.
ФСБ показала видео с задержанием предполагаемого агента спецслужб Украины в Туле. Ведомство утверждает, что он собирал данные о новейшем российском стрелковом вооружении.https://t.co/VXGokclF6y pic.twitter.com/ifud0KhZla— РБК (@ru_rbc) August 23, 2021
Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 276 КК Росії (Шпигунство).