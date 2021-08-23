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ФСБ затримала в Тулі українця, звинувачує в шпигунстві

Понеділок, 23 серпня 2021, 10:36

ФСБ затримала в Тулі громадянина України і звинувачує його у збиранні відомостей, що становлять державну таємницю.

Джерело: ФСБ РФ

Дослівно: "Федеральною службою безпеки Російської Федерації в м. Тулі затриманий на місці злочину громадянин України, який здійснював збирання відомостей, що становлять державну таємницю щодо новітніх зразків озброєння і секретної технічної документації до них".

Деталі: У ФСБ стверджують, що затриманий за завданням розвідувальних служб України здійснював пошук працівників російських оборонних підприємств з числа секретоносіїв.

Його цілями нібито були вербувальна розробка росіян і отримання від них охоронюваних законом відомостей про перспективні розробки в області стрілецького озброєння.

Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 276 КК Росії (Шпигунство).

Українська правда
Теми: РосіяФСБ


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