Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ затримала в Тулі українця, звинувачує в шпигунстві

Понеділок, 23 серпня 2021, 10:36
ФСБ затримала в Тулі українця, звинувачує в шпигунстві

ФСБ затримала в Тулі громадянина України і звинувачує його у збиранні відомостей, що становлять державну таємницю.

Джерело: ФСБ РФ

Дослівно: "Федеральною службою безпеки Російської Федерації в м. Тулі затриманий на місці злочину громадянин України, який здійснював збирання відомостей, що становлять державну таємницю щодо новітніх зразків озброєння і секретної технічної документації до них".

Деталі: У ФСБ стверджують, що затриманий за завданням розвідувальних служб України здійснював пошук працівників російських оборонних підприємств з числа секретоносіїв.

Його цілями нібито були вербувальна розробка росіян і отримання від них охоронюваних законом відомостей про перспективні розробки в області стрілецького озброєння.

Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 276 КК Росії (Шпигунство).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Росія
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: