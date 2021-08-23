ФСБ задержала в Туле украинца, обвиняет в шпионаже

ФСБ задержала в Туле гражданина Украины и обвиняет его в собирании сведений, составляющих государственную тайну.

Источник: ФСБ РФ

Дословно: "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним".

Детали: В ФСБ утверждают, что задержанный по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

Его целями якобы были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

ФСБ показала видео с задержанием предполагаемого агента спецслужб Украины в Туле. Ведомство утверждает, что он собирал данные о новейшем российском стрелковом вооружении.https://t.co/VXGokclF6y pic.twitter.com/ifud0KhZla — РБК (@ru_rbc) August 23, 2021

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (Шпионаж).