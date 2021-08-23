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ФСБ задержала в Туле украинца, обвиняет в шпионаже

Понедельник, 23 августа 2021, 10:36
ФСБ задержала в Туле украинца, обвиняет в шпионаже

ФСБ задержала в Туле гражданина Украины и обвиняет его в собирании сведений, составляющих государственную тайну.

Источник: ФСБ РФ

Дословно: "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним".

Детали: В ФСБ утверждают, что задержанный по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

Его целями якобы были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (Шпионаж).

Украинская правда

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Темы: РосcияФСБ
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