Зеленський: від початку окупації РФ утричі збільшила свою військову присутність в Криму

Президент Володимир Зеленський, відкриваючи інавгураційний саміт Кримської платформи в понеділок у Києві, заявив, що Росія за роки окупації перетворила Крим з всесвітньо відомого курорту на свою військову базу.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський заявив, що саміт Кримської платформи вперше з часів окупації виносить питання анексії на найвищий міжнародний рівень.

"Я був би щасливий бачити вас в Україні і в Києві не через такий привід, але що зробиш. 7 років тому в центрі Європи, у моєї держави, Росія анексувала і окупувала частину нашої території, півострів Крим", - сказав Зеленський.

"Український Крим був гарантією регіональної стабільності і зараз це порохова діжка. Від початку окупації Москва утричі збільшила свою військову присутність. Із всесвітньо відомого курорту Крим перетворився на військову базу… На територію, де грубо і системно порушуються права і свободи людини", - додав президент.

За словами Зеленського, окупація Криму ставить під сумнів ефективність усієї міжнародної системи безпеки і принцип недоторканності кордонів.

Він запевнив, що особисто "робитиме все", аби повернути Крим, використовуючи всі можливі політичні, юридичні і дипломатичні засоби.