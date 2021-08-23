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Зеленский: с начала оккупации РФ втрое увеличила свое военное присутствие в Крыму

Понедельник, 23 августа 2021, 12:26

Президент Владимир Зеленский, открывая инаугурационный саммит Крымской платформы в понедельник в Киеве, заявил, что Россия за годы оккупации превратила Крым из всемирно известного курорта в свою военную базу.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский заявил, что саммит Крымской платформы впервые со времен оккупации выносит вопрос аннексии на самый высокий международный уровень.

"Я был бы счастлив видеть вас в Украине и в Киеве не из-за такого повода, но что поделаешь. 7 лет назад в центре Европы, в моего государства, Россия аннексировала и оккупировала часть нашей территории, полуостров Крым", - сказал Зеленский.

"Украинский Крым был гарантией региональной стабильности и сейчас это пороховая бочка. С начала оккупации Москва в три раза увеличила свое военное присутствие. С всемирно известного курорта Крым превратился в военную базу... На территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека", - добавил президент.

По словам Зеленского, оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности и принцип неприкосновенности границ.

Он заверил, что лично будет "делать все", чтобы вернуть Крым, используя все возможные политические, юридические и дипломатические средства.

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