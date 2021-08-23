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Зеленська пропонує ввести у школах уроки цифрової гігієни

Понеділок, 23 серпня 2021, 13:26
фото МЗС

Перша леді Олена Зеленська пропонує ввести у школах уроки цифрової гігієни.

Джерело: Зеленська на саміті перших леді та джентльменів

Пряма мова: "Діти більше часу зараз знаходяться в мережі, і ми маємо навчити їх цифровій гігієні, так само як свого часу навчили їх звичайній гігієні. Ми маємо їм розповісти, що можна й що не можна робити в інтернеті. Так само потрібно навчити дітей користуватися інформацією.

Мені здається, було б слушно в школі окремим уроком, можливо. Тому що ми прийшли в той час, коли без цього неможливо. Діджитал всюди, і це має бути одна з навичок, які діти отримують в школі, і чим раніше, тим краще".

Деталі: На думку Зеленської, навички цифрової гігієни особливо важливі для дітей та літніх людей.

"Літні люди вірять майже всьому, що написано в ЗМІ і дуже складно захистити їх від неправдивої інформації", - додала вона.

Зеленська закликала проводити активну комунікаційну кампанію щодо навчання літніх людей.

Катерина Тищенко, УП
Теми: дітиосвіта


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