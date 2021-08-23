Первая леди Елена Зеленская предлагает ввести в школах уроки цифровой гигиены.

Источник: Зеленская на саммите первых леди и джентльменов

Прямая речь: "Дети больше времени сейчас находятся в сети, и мы должны научить их цифровой гигиене, так же как в свое время научили их обычной гигиене. Мы должны им рассказать, что можно и что нельзя делать в интернете. Так же нужно научить детей пользоваться информацией.

Мне кажется, было бы хорошо в школе отдельным уроком, возможно. Потому что мы пришли в то время, когда без этого невозможно. Диджитал везде, и это должен быть один из навыков, которые дети получают в школе, и чем раньше, тем лучше".

Детали: По мнению Зеленской, навыки цифровой гигиены особенно важны для детей и пожилых людей.

"Пожилые люди верят почти всему, что написано в СМИ и очень сложно защитить их от ложной информации", - добавила она.

Зеленская призвала проводить активную коммуникационную кампанию по обучению пожилых людей.