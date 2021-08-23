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Найближчими днями в Україні місцями дощі та грози, у Києві похолодає

Понеділок, 23 серпня 2021, 14:02
Найближчими днями в Україні місцями дощі та грози, у Києві похолодає

У вівторок, 24 серпня, у західних і центральних областях очікуються дощі та грози, на решті території без опадів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

 

Деталі: У західних та Житомирській областях очікуються помірні, місцями значні дощі і грози, у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях лише вдень місцями грозові дощі, гроза. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, на заході з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень у західних і Житомирській областях 17-22°, на решті території 23-28°, на півдні та сході до 30°.

У Києві у вівторок ввечері місцями грозовий дощ, температура вночі 14-16 °, вдень 25-27°.

У середу, 25 серпня, в північних, центральних, вночі також у більшості західних, вдень і в Одеській і Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град та пориви вітру 15-20 м/с. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

 

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, у західних областях 7-12°; вдень у західній частині 14-19°, у північних областях 17-22°, на решті території 25-30°.

У Києві в середу очікуються короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах пориви вітру 15-20 м/с. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 20°.

Вранці 23 серпня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 20-26°, в Дніпрі поблизу Києва – 22°.

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Теми: погода
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