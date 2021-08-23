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В ближайшие дни в Украине местами дожди и грозы, в Киеве похолодает

Понедельник, 23 августа 2021, 14:02

Во вторник, 24 августа, в западных и центральных областях ожидаются дожди и грозы, на остальной территории без осадков.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

 

Детали: В западных и Житомирской областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди и грозы, в Винницкой, Киевской и Черниговской областях только днем местами грозовые дожди, гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, на западе с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем в западных и Житомирской областях 17-22°, на остальной территории 23-28°, на юге и востоке до 30°.

В Киеве во вторник вечером местами грозовой дождь, температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

В среду, 25 августа, в северных, центральных, ночью также в большинстве западных, днем и в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град и порывы ветра 15-20 м/с. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

 

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, в западных областях 7-12°; днем в западной части 14-19°, в северных областях 17-22°, на остальной территории 25-30°.

В Киеве в среду ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах порывы ветра 15-20 м/с. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 20°.

Утром 23 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 20-26°, в Днепре вблизи Киева – 22°.

Темы: погода
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