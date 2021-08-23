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У США з'явився новий аргумент проти російського газу - Зеркаль

Понеділок, 23 серпня 2021, 15:19
Олена Зеркаль

США у дискусії довкола "Північного потоку-2" звернули увагу, що видобутий у Росії природний газ - "брудний" з точки зору захисту довкілля та через корупцію, шантаж і маніпуляції. 

Про це заявила радниця міністра енергетики, ексзаступниця глави МЗС України Олена Зеркаль після тристоронньої зустрічі міністрів енергетики США, Німеччини та України на полях Кримської платформи, пише "Європейська правда".

За її словами, усі представники зійшлися на тому, що експортні газогони Росії мають працювати в рамках обмежень Третього енергетичного пакета, а німецькому міністру іноді "доводилося відверто відбиватись".

"Очільниця американського міністерства енергетики Дженніфер Гренгольм була просто блискуча. Теза про те, що російський газ найбрудніший в світі через шалені викиди СО2 в процесі видобутку та транспортування, так само як через корупцію, шантаж та маніпуляції - просто бальзам на серці", - пише Зеркаль.

"Німецький підхід "Росія нас ніколи не підводила, а що вони там роблять із Східною Європою - геть інше" - більше не працює. Що хочеться підкреслити: позиція України і США була настільки близькою, наскільки це в принципі можливо. І Німеччина вже в позиції "намагаємось виправдатись хоч якось". Але це відверто слабко виходить", - додає вона.

Як вже повідомлялося, Олена Зеркаль наполягає, що "Північний потік-2" може не запрацювати попри домовленість Німеччини і США щодо газопроводу.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Теми: МЗССШАПівнічний потік-2


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