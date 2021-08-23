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У США появился новый аргумент против российского газа - Зеркаль

Понедельник, 23 августа 2021, 15:19
У США появился новый аргумент против российского газа - Зеркаль
Елена Зеркаль

США в дискуссии вокруг "Северного потока-2" обратили внимание, что добытый в России природный газ - "грязный" с точки зрения защиты окружающей среды и из-за коррупции, шантажа и манипуляций.

Об этом заявила советник министра энергетики, экс-заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль после трехсторонней встречи министров энергетики США, Германии и Украины на полях Крымской платформы, пишет "Европейская правда".

По ее словам, все представители сошлись на том, что экспортные газопроводы России должны работать в рамках ограничений Третьего энергетического пакета, а немецкому министру иногда "приходилось откровенно отбиваться".

"Руководительница американского министерства энергетики Дженнифер Гренхольм была просто блестяща. Тезис о том, что российский газ - самый грязный в мире из-за огромных выбросов СО2 в процессе добычи и транспортировки, так же, как и из-за коррупции, шантажа и манипуляций - просто бальзам на душу", - пишет Зеркаль.

"Немецкий подход "Россия нас никогда не подводила, а что они там делают с Восточной Европой - совсем другое" - больше не работает. Что хочется подчеркнуть: позиции Украины и США были настолько близки, насколько это в принципе возможно. И Германия уже в позиции "пытаемся оправдаться хоть как-то". Но это откровенно слабо получается", - добавляет она.

Как уже сообщалось, Зеркаль настаивает, что "Северный поток-2" может не заработать несмотря на договоренность Германии и США по газопроводу.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Читайте подробнее: За кулисами газового поражения: как возникло и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДСШАСеверный поток-2
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