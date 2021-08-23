Україна отримала від МВФ 1,9 млрд SDR, або 2,7 млрд доларів – Рожкова
Україна у понеділок, 23 серпня, в рамках нового розподілу Міжнародним валютним фондом спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR) отримала 2,7 млрд доларів.
Джерело: перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні 1,9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ!
Це кошти нової емісії, які Рада Директорів МВФ розподілила між країнами, пропорційно їхньому капіталу в МВФ. Чудовий подарунок до Дня Незалежності!".
Доповнено: Пізніше Рожкова уточнила, що 1,9 млрд СПЗ – це еквівалент близько 2,7 млрд доларів.
Передісторія: Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл 456 мільярдів спеціальних прав запозичень на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів.
Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді має отримати понад 2,7 млрд доларів.
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