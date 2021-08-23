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Україна отримала від МВФ 1,9 млрд SDR, або 2,7 млрд доларів – Рожкова

Понеділок, 23 серпня 2021, 19:54
Україна отримала від МВФ 1,9 млрд SDR, або 2,7 млрд доларів – Рожкова

Україна у понеділок, 23 серпня, в рамках нового розподілу Міжнародним валютним фондом спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR) отримала 2,7 млрд доларів.

Джерело: перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні 1,9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ!

Це кошти нової емісії, які Рада Директорів МВФ розподілила між країнами, пропорційно їхньому капіталу в МВФ. Чудовий подарунок до Дня Незалежності!".

Доповнено: Пізніше Рожкова уточнила, що 1,9 млрд СПЗ – це еквівалент близько 2,7 млрд доларів.

 

Передісторія: Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл 456 мільярдів спеціальних прав запозичень на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів.

Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді має отримати понад 2,7 млрд доларів.

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"Українська правда" у Threads

Теми: МВФУкраїна
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