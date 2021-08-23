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Украина получила от МВФ 1,9 млрд SDR, или 2,7 млрд долларов – Рожкова

Понедельник, 23 августа 2021, 19:54

Украина в понедельник, 23 августа, в рамках нового распределения Международным валютным фондом специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) получила около 2,7 млрд долларов.

Источник: первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в Facebook

Прямая речь: "Сегодня 1,9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ!

Это средства новой эмиссии, которые Совет директоров МВФ распределил между странами пропорционально их капитала в МВФ. Отличный подарок ко Дню Независимости!".

Дополнено: Позже Рожкова уточнила, что 1,9 СПЗ - это эквивалент около 2,7 млрд долларов.

 

Предыстория: Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение 456 млрд специальных прав заимствований на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов.

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде должна получить более 2,7 млрд долларов.

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Украинская правда
Темы: МВФУкраина
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