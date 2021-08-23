Погода на День Незалежності: Україну охопить холодний циклон

Найближчої доби на територію України почне переміщатися прохолодне і вологе повітря із Західної Європи, що зумовить зниження температури та опади.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У вівторок, 24 серпня, в західних і Житомирській областях помірні, місцями значні дощі, грози.

У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вдень місцями грозові дощі. На решті території без опадів.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°. Вдень у західних і Житомирській областях 17-22°, на решті території від +23 до +28 градусів, на півдні і сході – до +30.

У Києві на День Незалежності ввечері місцями грозовий дощ, температура 25-27°.

Нагадаємо: За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 24 серпня найвищу температуру вдень (+35,8°) зафіксували у 2007 році, найнижчу – вночі (+7,4°) у 1907 році.