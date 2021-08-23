Погода на День Незалежності: Україну охопить холодний циклон
Найближчої доби на територію України почне переміщатися прохолодне і вологе повітря із Західної Європи, що зумовить зниження температури та опади.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
Деталі: У вівторок, 24 серпня, в західних і Житомирській областях помірні, місцями значні дощі, грози.
У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вдень місцями грозові дощі. На решті території без опадів.
Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°. Вдень у західних і Житомирській областях 17-22°, на решті території від +23 до +28 градусів, на півдні і сході – до +30.
У Києві на День Незалежності ввечері місцями грозовий дощ, температура 25-27°.
Нагадаємо: За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 24 серпня найвищу температуру вдень (+35,8°) зафіксували у 2007 році, найнижчу – вночі (+7,4°) у 1907 році.