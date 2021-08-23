Погода на День Независимости: Украину охватит холодный циклон

В ближайшие сутки на территорию Украины начнет перемещаться прохладный и влажный воздух с Западной Европы, что обусловит снижение температуры и осадки.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Во вторник, 24 августа, в западных и Житомирской областях умеренные, местами значительные дожди, грозы. В Винницкой, Киевской и Черниговской областях днем ​​местами грозовые дожди. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°. Днем в западных и Житомирской областях 17-22°, на остальной территории от +23 до +28 градусив, на юге и востоке - до +30.

В Киеве на День Независимости вечером местами грозовой дождь, температура 25-27°.

Напомним: По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 августа самая высокая температура днем ​​(+35,8°) была зафиксирована в 2007 году, самая низкая – ночью (+7,4°) в 1907 году.