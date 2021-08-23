В аеропорту Кабула сталася перестрілка: є загиблий та поранені

У міжнародному аеропорту Кабула сталася перестрілка між афганськими силами безпеки і невідомими нападниками.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Представник Центрального командування США заявив, що інцидент почався, коли невідома особа відкрила вогонь по афганським військовим.

"Афганці відповіли вогнем, і відповідно до їхнього права на самооборону, це зробили також війська США та коаліції", - заявив він.

Один представник афганських сил безпеки був убитий, ще кілька афганців були поранені під час перестрілки. Серед військових США та сил коаліції поранених немає. Постраждалі зараз перебувають в польовій лікарні аеропорту.

В останні дні в аеропорту панує хаос на тлі зусиль західних держав евакуювати своїх громадян та місцевий афганський персонал після того, як бойовики "Талібану" захопили країну.

За даними британського Міністерства оборони, семеро афганських мирних жителів загинули. Громадська організація "Екстрена допомога", яка працює в лікарні в Кабулі, заявила в понеділок, що вони прийняли 14 людей з важкими травмами з ранку суботи. Шість людей, привезених з аеропорту, мали поранення від куль.

Нагадаємо, третій за рахунком український евакуаційний літак вивіз 23 серпня близько 100 громадян. На території Афганістану ще залишається близько 50 українських громадян.

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