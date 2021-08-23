Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В аэропорту Кабула произошла перестрелка: есть погибший и раненые

Понедельник, 23 августа 2021, 20:46
В аэропорту Кабула произошла перестрелка: есть погибший и раненые

В международном аэропорту Кабула произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Представитель Центрального командования США заявил, что инцидент начался, когда неизвестный открыл огонь по афганским военным.

"Афганцы ответили огнем, и в соответствии с их правом на самооборону это сделали также войска США и коалиции", - заявил он.

Один представитель афганских сил безопасности был убит, еще несколько афганцев были ранены во время перестрелки. Среди военных США и сил коалиции раненых нет. Пострадавшие сейчас находятся в полевой больнице аэропорта.

В последние дни в аэропорту царит хаос на фоне усилий западных государств эвакуировать своих граждан и местный афганский персонал после того, как боевики "Талибана" захватили страну.

По данным британского Министерства обороны, семь афганских мирных жителей погибли. Общественная организация "Экстренная помощь", которая работает в больнице в Кабуле, заявила в понедельник, что они приняли 14 человек с тяжелыми травмами с утра субботы. Шесть человек, привезенных из аэропорта, имели ранения от пуль.

Напомним, третий по счету украинский эвакуационный самолет вывез 23 августа около 100 граждан. На территории Афганистана еще остается около 50 украинских граждан.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: