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В аэропорту Кабула произошла перестрелка: есть погибший и раненые

Понедельник, 23 августа 2021, 20:46

В международном аэропорту Кабула произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Представитель Центрального командования США заявил, что инцидент начался, когда неизвестный открыл огонь по афганским военным.

"Афганцы ответили огнем, и в соответствии с их правом на самооборону это сделали также войска США и коалиции", - заявил он.

Один представитель афганских сил безопасности был убит, еще несколько афганцев были ранены во время перестрелки. Среди военных США и сил коалиции раненых нет. Пострадавшие сейчас находятся в полевой больнице аэропорта.

В последние дни в аэропорту царит хаос на фоне усилий западных государств эвакуировать своих граждан и местный афганский персонал после того, как боевики "Талибана" захватили страну.

По данным британского Министерства обороны, семь афганских мирных жителей погибли. Общественная организация "Экстренная помощь", которая работает в больнице в Кабуле, заявила в понедельник, что они приняли 14 человек с тяжелыми травмами с утра субботы. Шесть человек, привезенных из аэропорта, имели ранения от пуль.

Напомним, третий по счету украинский эвакуационный самолет вывез 23 августа около 100 граждан. На территории Афганистана еще остается около 50 украинских граждан.

Темы: Афганистан
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