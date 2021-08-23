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Кіпр: за фейк про смерть дитини від Covid-вакцини 4 людям загрожує тюрма

Понеділок, 23 серпня 2021, 21:46
Кіпр: за фейк про смерть дитини від Covid-вакцини 4 людям загрожує тюрма

Поліція Кіпру пред'явила звинувачення чотирьом особам у зв'язку з фейковим дописом у соцмережах про те, що 12-річна дитина нібито померла після вакцинації проти Covid.

Джерело: Cyprus Mail, In-Cyprus

Деталі: Минулого тижня зловмисники у соцмережах поширили допис про те, що після Covid-щеплення у лікарні міста Лімасол нібито померла 12-річна дитина. Повідомлення спричинило резонанс серед населення й швидко поширилося.

У фейковому повідомленні йшлося, що смерть 12-річного хлопчика після вакцинації начебто "підтвердили інсайдери", проте Міністерство охорони здоров'я Кіпру це одразу спростувало. Крім того, кіпрські ЗМІ пишуть, що минулого тижня не було жодних випадків, пов'язаних з побічними ефектами після вакцинації.

Розслідування почалося після звернення до поліції Кіпрської медичної асоціації та Кіпрського педіатричного товариства.

19 серпня правоохоронці повідомили, що розшукують осіб, які поширили фейк.

А вже 23 серпня стало відомо, що поліція у цій справі пред'явила звинувачення 4 особам. Одна людина написала допис у Facebook, а ще троє поділилися цим дописом, після чого фейк поширився з великою швидкістю.

Матеріали справи вже надіслані генеральному прокурору Кіпру з рекомендацією притягнути до відповідальності трьох чоловіків та жінку.

На Кіпрі за розповсюдження фейкових новин передбачена відповідальність, фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк до 2 років, або штраф до 2,6 тис євро, або і ув'язнення і штраф одночасно.

"Українська правда" у Threads

Теми: дезінформаціяКіпрвакцинація
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