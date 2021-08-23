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Кипр: за фейк о смерти ребенка от Covid-вакцины 4 людям грозит тюрьма

Понедельник, 23 августа 2021, 21:46
Кипр: за фейк о смерти ребенка от Covid-вакцины 4 людям грозит тюрьма

Полиция Кипра предъявила обвинение четырем лицам в связи с фейковым сообщением в соцсетях о том, что 12-летний ребенок якобы умерл после вакцинации против Covid.

Источник: Cyprus Mail, In-Cyprus

Детали: На прошлой неделе злоумышленники в соцсетях распространили сообщение о том, что после Covid-прививки в больнице города Лимасол якобы умерл 12-летний ребенок. Сообщение вызвало резонанс среди населения и быстро распространилось.

В фейковом сообщении говорилось, что смерть 12-летнего мальчика после вакцинации якобы "подтвердили инсайдеры", однако Министерство здравоохранения Кипра это сразу опровергло. Кроме того, кипрские СМИ пишут, что на прошлой неделе не было никаких случаев, связанных с побочными эффектами после вакцинации.

Расследование началось после обращения в полицию Кипрской медицинской ассоциации и Кипрского педиатрического общества.

19 августа правоохранители сообщили, что разыскивают лиц, которые распространили фейк.

А уже 23 августа стало известно, что полиция в этом деле предъявила обвинение 4 лицам. Один человек написал сообщение в Facebook, а еще трое поделились этим сообщением, после чего фейк распространился с большой скоростью.

Материалы дела уже направлены генеральному прокурору Кипра рекомендации привлечь к ответственности трех мужчин и женщину.

На Кипре за распространение фейковых новостей предусмотрена ответственность, фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до 2 лет, или штраф до 2,6 тыс. евро, или и заключени и штраф одновременно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: дезинформацияКипрвакцинация
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