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У Борисполі приземлився черговий евакуаційний літак з Афганістану

Понеділок, 23 серпня 2021, 21:59

У аеропорту Борисполя приземлився літак, в якому перебувають 98 осіб, евакуйованих з Афганістану, з них 27 українці.

Джерело: hromadske

Деталі: Увечері 23 серпня до Києва прибув ще один український літак з Афганістану, який відправили для евакуації людей. За попередніми даними, на борту 98 пасажирів, серед них - 27 українців.

Раніше у понеділок глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що ще один український літак вирушив з Кабула, на борту - близько 100 громадян.

Пряма мова Кулеби: "Буквально через годину після вильоту нашого літака з українцями на борту аеропорт Кабула сьогодні припинив всі рейси. Наш літак став останнім цивільним бортом, який вилетів з аеропорту до припинення польотів".

Передісторія: 22 серпня в аеропорту "Бориспіль" приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва.

Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед українських громадян – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також серед евакуйованих – представники міжнародних медіа та громадських організацій.

У ніч на 16 серпня український літак евакуював із Кабула 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, в тому числі Афганістану.

Теми: Афганістан


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