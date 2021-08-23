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В Борисполе сел еще один эвакуационный самолет из Афганистана

Понедельник, 23 августа 2021, 21:59
В Борисполе сел еще один эвакуационный самолет из Афганистана

В аэропорту Борисполь приземлился самолет, в котором находятся 98 человек, эвакуированных из Афганистана, из них 27 - украинцы.

Источник: hromadske

Детали: Вечером 23 августа в Киев прибыл еще один украинский самолет из Афганистана, который отправили для эвакуации людей. По предварительным данным, на борту 98 пассажиров, среди них - 27 украинцев.

Ранее в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что еще один украинский самолет вылетел из Кабула, и на его борту около 100 граждан.

Прямая речь Кулебы: "Буквально через час после вылета нашего самолета с украинским на борту аэропорт Кабула сегодня прекратил все рейсы. Наш самолет стал последним гражданским бортом, который вылетел из аэропорта к прекращению полетов".

Предыстория: 22 августа в аэропорту "Борисполь" приземлился второй эвакуационный борт Украины, который доставил людей из Кабула в Киев.

Военно-транспортный самолет эвакуировал из Афганистана 83 человека, в том числе 31 украинца, а также граждан других государств. Среди украинских граждан - 12 человек, находившихся на военной базе близ Кабула. Также среди эвакуированных - представители международных медиа и общественных организаций.

В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистан
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