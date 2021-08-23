Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Борисполе сел еще один эвакуационный самолет из Афганистана

Понедельник, 23 августа 2021, 21:59

В аэропорту Борисполь приземлился самолет, в котором находятся 98 человек, эвакуированных из Афганистана, из них 27 - украинцы.

Источник: hromadske

Детали: Вечером 23 августа в Киев прибыл еще один украинский самолет из Афганистана, который отправили для эвакуации людей. По предварительным данным, на борту 98 пассажиров, среди них - 27 украинцев.

Ранее в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что еще один украинский самолет вылетел из Кабула, и на его борту около 100 граждан.

Прямая речь Кулебы: "Буквально через час после вылета нашего самолета с украинским на борту аэропорт Кабула сегодня прекратил все рейсы. Наш самолет стал последним гражданским бортом, который вылетел из аэропорта к прекращению полетов".

Предыстория: 22 августа в аэропорту "Борисполь" приземлился второй эвакуационный борт Украины, который доставил людей из Кабула в Киев.

Военно-транспортный самолет эвакуировал из Афганистана 83 человека, в том числе 31 украинца, а также граждан других государств. Среди украинских граждан - 12 человек, находившихся на военной базе близ Кабула. Также среди эвакуированных - представители международных медиа и общественных организаций.

В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.

Темы: Афганистан
powered by lun.ua
Главное сегодня

Делаем по миллиону прививок в неделю – Ляшко

В Кабуле вооруженные люди захватили украинский самолет – МИД

На Донбассе погиб украинский военный

РФ начала строить новые подлодки, Путин говорит – из-за геополитики

В Борисполе сел еще один эвакуационный самолет из Афганистана

Новости 23 августа: саммит Крымской платформы, перспектива Украины в ЕС

Все новости...
Афганистан
В Афганистане остаются около 50 украинцев – Кулеба
В аэропорту Кабула произошла перестрелка: есть погибший и раненые
"Талибан" хочет быстрого вывода военных США, иначе "будут последствия"
Последние новости
08:42
картаВ Киеве для празднования Дня Независимости перекрыли улицы – перечень
08:16
Коронавирус: в Украине 692 новых заражения, больше всего – в Киеве
08:00
Главные новости понедельника и ночи: саммит Крымской платформы, захваченный самолет
07:35
Оккупанты на Донбассе осуществляли дистанционное минирование и запускали беспилотник
07:25
Бывший вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищении детей
06:32
За сутки в мире от коронавируса умерли более 7 тысяч человек
05:45
Делаем по миллиону прививок в неделю – Ляшко
04:46
Израиль нанес удары по объектам "ХАМАС" в ответ на "огненные" шары из Газы
03:47
Польша построит забор на границе с Беларусью
02:56
Штурм Капитолия: суд оправдал полицейского, который застрелил протестующего
Все новости...