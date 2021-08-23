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У Міннесоті помер українець Ігор Вовковинський – найвища людина в США

Понеділок, 23 серпня 2021, 22:31
Фото Post Bulletin file

В американському штаті Міннесота на 39 році життя помер Ігор Вовковинський, він був визнаний найвищою людиною в США і мав українське походження.

Джерело: мати Ігоря Світлана Вовковинська у Facebook

Деталі: Сім'я чоловіка повідомила, що він помер через хворе серце.

Пряма мова матері: "Ігор вмер 20 серпня в 22:17 вечора в лікарні від хвороби серця. Я і його старший брат Олег були з ним до кінця. Його остання вечеря була: кусок Київського торта і фанта. За кілька годин до смерті його провідали Олегова дружина Алла і дітки.

Ігор був радий їх бачити, і хоч говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм, чи вивчив той українську мову за місяць в Україні".

 
Фото з Facebook Світлани Вовковинської

Більше деталей: Вовковинський народився у 1982 році в місті Бар на Вінниччині.

Мав зріст 2 метра 34,5 сантиметра, занесений до Книги рекордів Гіннеса.  

Старший брат Ігіря, Олег Ладан, розповдав американським ЗМІ, що той став знаменитістю, коли приїхав з України до США. Свого часу Ігор прославився, виступивши як "найбільший прихильник" під час передвиборної кампанії Барака Обами.

У 2010 році Вовковинський був визнаний найвищим жителем Сполучених Штатів. У 2013 році взяв учать в шоу Євробачення в команді Злати Огнєвич.

Українська правда
Теми: США


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