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В Миннесоте умер украинец Игорь Вовковинский – самый высокий человек в США

Понедельник, 23 августа 2021, 22:31
Фото Post Bulletin file

В американском штате Миннесота на 39 году жизни скончался Игорь Вовковинский, он был признан самым высоким человеком в США и имел украинское происхождение.

Источник: мать Игоря Светлана Вовковинская в Facebook

Детали: Семья мужчины сообщила, что он умер из-за больного сердца.

Прямая речь матери: "Игорь умер 20 августа в 22:17 вечера в больнице от болезни сердца. Я и его старший брат Олег были с ним до конца. Его последний ужин был: кусок Киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его навестили жена Алла и дети.

Игорь был рад их видеть, и, хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над его племянником Андреем, который выучил украинский язык за месяц в Украине".

 
Фото из Facebook Светланы Вовковинской

Больше деталей: Вовковинский родился в 1982 году в городе Бар Винницкой области.

Имел рост 2 метра 34,5 сантиметра, занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Старший брат Игоря, Олег Ладан, рассказывал американским СМИ, что тот стал знаменитостью, когда приехал из Украины в США. В свое время Игорь прославился, выступив как "самый большой сторонник" во время предвыборной кампании Барака Обамы.

В 2010 году Вовковинский был признан самым высоким жителем США. В 2013 году принял участие в шоу Евровидение в команде Златы Огневич.

Украинская правда
Темы: США
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