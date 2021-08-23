В Афганістані залишаються близько 50 українців – Кулеба

На території Афганістану, де влада перейшла під контроль радикального руху "Талібан", ще залишається близько 50 українських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

"Ми знаємо про ще близько 50 громадян України в Афганістані та опрацьовуємо подальші етапи повернення", - написав Кулеба.

Він також розповів, що український літак, який сьогодні вилетів з Кабула, став останнім цивільним рейсом в понеділок.

"Буквально через годину після вильоту нашого літака з українцями на борту аеропорт Кабула сьогодні припинив всі рейси. Наш літак став останнім цивільним бортом, який вилетів з аеропорту до припинення польотів", - додав міністр.

Нагадаємо, третій за рахунком український евакуаційний літак вивіз 23 серпня близько 100 громадян.

Як повідомлялось, 22 серпня вранці в аеропорту "Бориспіль" приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва.

Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед українських громадян – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також серед евакуйованих – представники міжнародних медіа та громадських організацій.

У ніч на 16 серпня український літак евакуював із Кабула 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, в тому числі Афганістану.

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