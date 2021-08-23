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В Афганистане остаются около 50 украинцев – Кулеба

Понедельник, 23 августа 2021, 22:47

На территории Афганистана, где власть перешла под контроль радикального движения "Талибан", еще остается около 50 украинских граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Мы знаем о еще около 50 граждан Украины в Афганистане и прорабатываем дальнейшие этапы возвращения", - написал Кулеба.

Он также рассказал, что украинский самолет, который сегодня вылетел из Кабула, стал последним гражданским рейсом в понедельник.

"Буквально через час после вылета нашего самолета с украинским на борту аэропорт Кабула сегодня прекратил все рейсы. Наш самолет стал последним гражданским бортом, который вылетел из аэропорта к прекращению полетов", - добавил министр.

Напомним, третий по счету украинский эвакуационный самолет вывез 23 августа около 100 граждан.

Как сообщалось, 22 августа утром в аэропорту "Борисполь" приземлился второй эвакуационный борт Украины, который доставил людей из Кабула в Киев.

Военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных Сил эвакуировал из Афганистана 83 человека, в том числе 31 украинца, а также граждан других государств. Среди украинских граждан - 12 человек, находившихся на военной базе близ Кабула. Также среди эвакуированных - представители международных медиа и общественных организаций.

В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.

Темы: АфганистанКулеба Дмитрий
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