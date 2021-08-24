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За добу у світі від коронавірусу померли понад 7 тисяч осіб

Вівторок, 24 серпня 2021, 06:32
Фото: МОЗ

За добу 22 серпня у світі діагностували понад 512 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус, 7 578 інфікованих осіб померли. Найбільше хворих виявили у США, Ірані, Британії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 111 тисяч, в Ірані – понад 38 тисяч нових інфікувань, у Британії – майже 32 тисячі випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Японія та Росія.

Україна серед країн світу займає 66 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 18 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Іспанія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Франція, Іспанія, Україна у цьому рейтингу – на 10 місці.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 190 862 872 особи. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 453 857 смертей від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус


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