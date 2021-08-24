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За сутки в мире от коронавируса умерли более 7 тысяч человек

Вторник, 24 августа 2021, 06:32
Фото: МЗ

За сутки 22 августа в мире диагностировали более 512 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, 7 578 инфицированных умерли. Больше всего больных обнаружили в США, Иране, Великобритании.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 111 000, в Иране - более 38 000 новых заражений, в Великобритании - почти 32 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Япония и Россия.

Украина среди стран мира занимает 66 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 18 позицию.

В Европе за суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Россия, Испания, а суточной смертностью от коронавируса - Россия, Франция, Испания, Украина в этом рейтинге - на 10 месте.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 190 862 872 лица. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 453 857 смертей от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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