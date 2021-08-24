Колишній віце-президент Афганістану звинуватив талібів у викраденні дітей

Амрулла Салех, який займав пост віце-президента Афганістану до захоплення влади талібами, заявив про викрадення дітей та літніх людей.

Джерело: Салех у twitter

Пряма мова: "Тисячі жінок і дітей втекли в гори.

В останні два дні таліби викрадають дітей та літніх людей і використовують їх як щити для пересування чи при обшуку будинків".

Деталі: Крім того, за словами Салеха, таліби не пропускають продукти і паливо в долину Андараб.

"Гуманітарна ситуація жахлива", – додав колишній віце-президент Афганістану.

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