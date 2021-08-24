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Колишній віце-президент Афганістану звинуватив талібів у викраденні дітей

Вівторок, 24 серпня 2021, 07:25
Фото: Bharat Times

Амрулла Салех, який займав пост віце-президента Афганістану до захоплення влади талібами, заявив про викрадення дітей та літніх людей.

Джерело: Салех у twitter

Пряма мова: "Тисячі жінок і дітей втекли в гори.

В останні два дні таліби викрадають дітей та літніх людей і використовують їх як щити для пересування чи при обшуку будинків".

Деталі: Крім того, за словами Салеха, таліби не пропускають продукти і паливо в долину Андараб.

"Гуманітарна ситуація жахлива", – додав колишній віце-президент Афганістану.

Передісторія:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • 15 серпня таліби увійшли до Кабула.

Українська правда
Теми: Афганістан


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