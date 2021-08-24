Колишній віце-президент Афганістану звинуватив талібів у викраденні дітей
Вівторок, 24 серпня 2021, 07:25
Амрулла Салех, який займав пост віце-президента Афганістану до захоплення влади талібами, заявив про викрадення дітей та літніх людей.
Джерело: Салех у twitter
Пряма мова: "Тисячі жінок і дітей втекли в гори.
В останні два дні таліби викрадають дітей та літніх людей і використовують їх як щити для пересування чи при обшуку будинків".
Деталі: Крім того, за словами Салеха, таліби не пропускають продукти і паливо в долину Андараб.
"Гуманітарна ситуація жахлива", – додав колишній віце-президент Афганістану.
Передісторія:
- Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
- 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
Українська правда