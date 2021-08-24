Бывший вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищении детей

Амрулла Салех, занимавший пост вице-президента Афганистана до захвата власти талибами, заявил о похищении детей и пожилых людей.

Источник: Салех в twitter

Прямая речь: "Тысячи женщин и детей бежали в горы.

В последние два дня талибы похищают детей и пожилых людей и используют их как щиты для передвижения или при обыске домов".

Детали: Кроме того, по словам Салеха, талибы не пропускают продукты и топливо в долину Андараб.

"Гуманитарная ситуация ужасная", – добавил бывший вице-президент Афганистана.

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