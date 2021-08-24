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Бывший вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищении детей

Вторник, 24 августа 2021, 07:25
Фото: Bharat Times

Амрулла Салех, занимавший пост вице-президента Афганистана до захвата власти талибами, заявил о похищении детей и пожилых людей.

Источник: Салех в twitter

Прямая речь: "Тысячи женщин и детей бежали в горы.

В последние два дня талибы похищают детей и пожилых людей и используют их как щиты для передвижения или при обыске домов".

Детали: Кроме того, по словам Салеха, талибы не пропускают продукты и топливо в долину Андараб.

"Гуманитарная ситуация ужасная", – добавил бывший вице-президент Афганистана.

Предыстория:

  • Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана. 
  • 15 августа талибы вошли в Кабул.

Украинская правда
Темы: Афганистан
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