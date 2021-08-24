Бывший вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищении детей
Вторник, 24 августа 2021, 07:25
Амрулла Салех, занимавший пост вице-президента Афганистана до захвата власти талибами, заявил о похищении детей и пожилых людей.
Источник: Салех в twitter
Прямая речь: "Тысячи женщин и детей бежали в горы.
В последние два дня талибы похищают детей и пожилых людей и используют их как щиты для передвижения или при обыске домов".
Детали: Кроме того, по словам Салеха, талибы не пропускают продукты и топливо в долину Андараб.
"Гуманитарная ситуация ужасная", – добавил бывший вице-президент Афганистана.
Предыстория:
- Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
- 15 августа талибы вошли в Кабул.
Украинская правда