Помер Володимир Бондаренко – екснардеп та колишній голова КМДА

Депутат Київради Тетяна Меліхова повідомила, що помер народний депутат II-IV та VI-VII скликань, екс-голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

Джерело: Меліхова у Facebook

Деталі: Володимир Бондаренко помер на 69-му році життя.

Пряма мова: "Пішла з життя близька мені людина - Володимир Дмитрович Бондаренко.

Патріот України, Народний депутат України, депутат Київради декількох скликань, голова депутатської фракції "ВО "Батьківщина" у Київраді, голова Київської міської державної адміністрації, голова Київської міської партійної організації "ВО "Батьківщина", активний учасник Помаранчевої революції та Революції гідності. Засновник етнокомплексу "Українське село". Все неможливо перелічити. Надійний друг, гарний сім‘янин. Співчуваю родині. Сумую".

Нагадаємо: Бондаренко народився в 1952 році на Чернігівщині, працював учителем. У 2014 році брав участь у виборах мера Києва.