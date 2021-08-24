Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помер Володимир Бондаренко – екснардеп та колишній голова КМДА

Вівторок, 24 серпня 2021, 09:54
Помер Володимир Бондаренко – екснардеп та колишній голова КМДА

Депутат Київради Тетяна Меліхова повідомила, що помер народний депутат II-IV та VI-VII скликань, екс-голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

Джерело: Меліхова у Facebook

Деталі: Володимир Бондаренко помер на 69-му році життя.

Пряма мова: "Пішла з життя близька мені людина - Володимир Дмитрович Бондаренко.

Патріот України, Народний депутат України, депутат Київради декількох скликань, голова депутатської фракції "ВО "Батьківщина" у Київраді, голова Київської міської державної адміністрації, голова Київської міської партійної організації "ВО "Батьківщина", активний учасник Помаранчевої революції та Революції гідності. Засновник етнокомплексу "Українське село". Все неможливо перелічити. Надійний друг, гарний сім‘янин. Співчуваю родині. Сумую".

Нагадаємо: Бондаренко народився в 1952 році на Чернігівщині, працював учителем. У 2014 році брав участь у виборах мера Києва.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: