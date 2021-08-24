Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Умер Владимир Бондаренко – экс-нардеп и бывший глава КГГА

Вторник, 24 августа 2021, 09:54

Депутат Киевсовета Татьяна Мелихова сообщила, что умер народный депутат II-IV и VI-VII созывов, экс-руководитель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

Источник: Мелихова в Facebook

Детали: Владимир Бондаренко умер на 69-м году жизни.

Прямая речь: "Ушел из жизни близкий мне человек – Владимир Дмитриевич Бондаренко.

Патриот Украины, народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, глава депутатской фракции "ВО "Батькивщина" в Киевсовете, глава Киевской городской государственной администрации, председатель Киевской городской партийной организации "ВО "Батькивщина", активный участник Оранжевой революции и Революции достоинства. Основатель этнокомплекса "Украинское село". Все невозможно перечислить. Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. Скучаю".

Напомним: Бондаренко родился в 1952 году на Черниговщине, работал учителем. В 2014 году участвовал в выборах мэра Киева.

Украинская правда
Темы: Киев
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве впервые прошел речной парад

видеоПорошенко облили зеленкой в центре Киева

фотоВо время торжеств в центре Киева мужчина поджег себя

фотоВ Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

Большой герб Украины: Рада в первом чтении поддержала законопроект

Макрон планирует посетить Украину

Все новости...
Киев
День Независимости: в Киеве идут последние приготовления к торжествам и параду
В Киеве для празднования Дня Независимости перекрыли улицы – перечень
В Киеве открыли Офис Крымской платформы
Последние новости
18:59
фотоВ сторону ОРДЛО запустили сине-желтые флаги
18:42
ООС: с начала суток тихо, но летал вражеский беспилотник
18:37
В РФ пригрозили последствиями отдельным странам за участие в Крымской платформе
18:35
Цены на нефть стремительно выросли после недельного падения
18:21
В партии Порошенко заявили, что полиция "спрятала" провокатора на Банковой
17:59
фото, видеоВ Киеве впервые прошел речной парад
17:53
Литва предоставила ЕС список белорусских компаний и лиц для введения санкций
17:34
видеоПорошенко облили зеленкой в центре Киева
17:19
Украина и США договорились вести стратегический диалог по вопросам энергетики
16:57
В Германии социал-демократы впервые опередили партию Меркель
Все новости...