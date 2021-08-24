Умер Владимир Бондаренко – экс-нардеп и бывший глава КГГА

Депутат Киевсовета Татьяна Мелихова сообщила, что умер народный депутат II-IV и VI-VII созывов, экс-руководитель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

Источник: Мелихова в Facebook

Детали: Владимир Бондаренко умер на 69-м году жизни.

Прямая речь: "Ушел из жизни близкий мне человек – Владимир Дмитриевич Бондаренко.

Патриот Украины, народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, глава депутатской фракции "ВО "Батькивщина" в Киевсовете, глава Киевской городской государственной администрации, председатель Киевской городской партийной организации "ВО "Батькивщина", активный участник Оранжевой революции и Революции достоинства. Основатель этнокомплекса "Украинское село". Все невозможно перечислить. Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. Скучаю".

Напомним: Бондаренко родился в 1952 году на Черниговщине, работал учителем. В 2014 году участвовал в выборах мэра Киева.