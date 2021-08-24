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У Німеччині розслідують отруєння в університеті 7 осіб, підозрюють умисну атаку

Вівторок, 24 серпня 2021, 12:58
У Німеччині розслідують отруєння в університеті 7 осіб, підозрюють умисну атаку

У Німеччині в технічному університеті Дармштадта, що в землі Гессен на заході країни, розслідують отруєння семи людей, ймовірно з використанням отрути.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW і Tagesspiegel.

23 серпня з Технічного університету Дармштадта до лікарні міста доправили постраждалих з ознаками отруєння - нудотою і синюшністю кінцівок. Один з них, 30-річний студент, у критичному стані. 

За висновками попереднього розслідування вважають, що люди постраждали від отрути. Усі постраждалі перед тим їли або пили щось у будівлі кампусу L201. 

"Ми шоковані ймовірним злочином, який стався у нашому університеті", - заявила у вівторок, 24 серпня, президентка університету Таня Брюль.

Для визначення ймовірної отруйної речовини проводиться лабораторний аналіз продуктів і напоїв, які були в продажу на території університету. Поліція припускає, що речовину могли додати в упаковки молока або води у період між 20 та 23 серпня. 

Теми: Німеччина
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