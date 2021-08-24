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В Германии расследуют отравление в университете 7 человек, подозревают умышленную атаку

Вторник, 24 августа 2021, 12:58

В Германии в техническом университете Дармштадта, в земле Гессен на западе страны, расследуют отравление семи человек, вероятно с использованием ядовитого вещества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW и Tagesspiegel.

23 августа с Технического университета Дармштадта в больницу города доставили пострадавших с признаками отравления. Один из них, 30-летний студент, в критическом состоянии.

По заключению предварительного расследования считают, что люди пострадали от яда. Все пострадавшие перед тем ели или пили что-то в здании кампуса L201.

"Мы шокированы вероятным преступлением, которое произошло в нашем университете", - заявила во вторник, 24 августа, президент университета Таня Брюль.

Для определения возможного ядовитого вещества проводится лабораторный анализ продуктов и напитков, которые были в продаже на территории университета.

Полиция предполагает, что вещество могли добавить в упаковки молока или воду в период между 20 и 23 августа.

Темы: Германия
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