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Погода: в Україну йде нічний холод

Вівторок, 24 серпня 2021, 13:27
Погода: в Україну йде нічний холод

У середу, 25 серпня, погоду південної і східної частини території України визначатиме тепла і суха повітряна маса, а на решті території - вологе, в західній частині більш прохолодне повітря, при цьому ночі в Україні стануть холоднішими.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У середу в північних, більшості центральних, вночі і в західних областях пройдуть короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів.

Температура в західних областях вночі 8-13°, вдень 15-20°. На решті території вночі 13-18°, вдень 25-30°, в північних областях 20-25°.

У Києві в середу короткочасний дощ, місцями гроза, температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.

У четвер, 26 серпня, в центральних, Одеській, Миколаївській, вдень і в північних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали та пориви вітру, на решті території без опадів.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 18-20°, у західних областях 7-12°. Вдень у західній частині та північних областях 17-22°, на решті території 23-28°, на сході країни до 30°.

Нагадаємо:

  • За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 25 серпня найвища температура була зафіксована вдень ​​+33,1° у 1903 році, а найнижча вночі +8,1° у 1950 році.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
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