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Погода: в Украину идет ночной холод

Вторник, 24 августа 2021, 13:27
Погода: в Украину идет ночной холод

В среду, 25 августа, погоду южной и восточной части территории Украины будет определять теплая и сухая воздушная масса, а на остальной территории – влажный, в западной части более прохладный воздух, при этом ночи в Украине станут холоднее.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В среду в северных, большинстве центральных, ночью и в западных областях пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории - без осадков.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 15-20°. На остальной территории ночью 13-18°, днем 25-30°, в северных областях 20-25°.

В Киеве в среду кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью 14-16°, днем 20-22°.

В четверг, 26 августа, в центральных, Одесской, Николаевской, днем и в северных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы и порывы ветра, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 18-20°, в западных областях 7-12°. Днем в западной части и северных областях 17-22°, на остальной территории 23-28°, на востоке страны до 30°.

Напомним:

  • По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 августа самая высокая температура была зафиксирована днем +33,1° в 1903 году, а самая низкая ночью +8,1° в 1950 году.

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Темы: погода
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