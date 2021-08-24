Погода: в Украину идет ночной холод

В среду, 25 августа, погоду южной и восточной части территории Украины будет определять теплая и сухая воздушная масса, а на остальной территории – влажный, в западной части более прохладный воздух, при этом ночи в Украине станут холоднее.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В среду в северных, большинстве центральных, ночью и в западных областях пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории - без осадков.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 15-20°. На остальной территории ночью 13-18°, днем 25-30°, в северных областях 20-25°.

В Киеве в среду кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью 14-16°, днем 20-22°.

В четверг, 26 августа, в центральных, Одесской, Николаевской, днем и в северных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы и порывы ветра, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 18-20°, в западных областях 7-12°. Днем в западной части и северных областях 17-22°, на остальной территории 23-28°, на востоке страны до 30°.

Напомним: