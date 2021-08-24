Контрабанда: впійманий на кордоні України угорський ексдепутат уник покарання – ЗМІ

Колишній депутат парламенту Угорщини Жолт Легинь (Zsolt Legény), затриманий у грудні 2020 на українсько-угорському кордоні за кермом авто з нелегальними цигарками у багажнику, став лише свідком у порушеній за цим інцидентом справі. Вилучене авто "SEAT Alhambra", на якій перевозилися цигарки, йому також повернули за рішенням суду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє InfoPost.Media, ознайомившись з підсумковим вироком суду у справі.

Вирок був ухвалений ще 2 березня цього року Ужгородським міським районним судом. Згідно з ним, у придбанні і перевезенні нелегальних цигарок, які знайшли в автомобілі Легиня, визнали винним не його, а іншу особу – раніше несудимого ужгородця, який, як зазначається у деталях справи та рішенні суду, є просто знайомим Жолта Легиня.

Цей чоловік нібито зізнався слідчим у тому, що сам придбав цигарки у невідомої особи в Ужгороді і підкинув в автомобіль Легиня, а він, везучи їх у своєму автомобілі через кордон, нічого про це не знав.

За зізнанням ужгородця, він нібито домовився з іншим угорцем, що той забере цигарки вже на території Угорщини на першій АЗС MOL після кордону - хоча незрозуміло, як це мало відбутись, якщо Жолт Легинь за рулем автомобіля нічого не знав про вантаж.

У рішенні Ужгородського міськрайонного суду зазначається також, що цей ужгородець уклав угоду зі слідством про визнання своєї винуватості в повному обсязі. Це сталося 16 лютого 2021 року - майже через 2 місяці після затримання угорського політика-дипломата на кордоні з цигарками.

На підставі цієї угоди про визнання своєї винуватості Ужгородський міськрайонний суд визнав його винним за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) і за це йому присудили покарання у вигляді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 85 тисяч гривень.

Також за рішенням суду вилучені цигарки - 3010 пачок "Lifa Menthol" та 8490 пачок "Compliment Blue" - мали бути знищені.

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури, які вели справу, рішення суду не оскаржували.

Жолт Легинь двічі був депутатом в угорському парламенті - у 2006-2010 та 2014-2018 роках, представляючи партію соціалістів (угор. MSZP. Він обирався від Саболч-Сатмар-Березької області, найсхіднішої частини країни поруч з українським кордоном.

Легиня затримали 10 грудня 2020 року на КПП "Лужанка" після виявлення контрабандних цигарок. Він показав прикордонникам угорський дипломатичний паспорт, який утім не був акредитований в Україні. Його авто було на звичайній, а не дипломатичній реєстрації.

Під час огляду авто були присутні представники угорського консульства у Берегово. Виявлення цигарок зафіксувала на відео Держприкордонслужба.

Нагадаємо, угорська партія соціалістів (MSZP) після цього інциденту виключила Легиня зі своїх лав та ініціювала анулювання його дипломатичного паспорта.