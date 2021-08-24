Контрабанда: пойманный на границе Украины венгерский екс-депутат избежал наказания – СМИ

Бывший депутат парламента Венгрии Жолт Легинь (Zsolt Legény), задержанный в декабре 2020 года на украинском-венгерской границе за рулем автомобиля, в багажнике которого нашли нелегальные сигареты, стал только свидетелем в возбужденном по этому инциденту деле. Изъятый автомобиль "SEAT Alhambra", в котором перевозились сигареты, ему также вернули по решению суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает InfoPost.Media, ознакомившись с итоговым приговором суда по делу.

Приговор был вынесен еще 2 марта Ужгородским городским районным судом. Согласно ему, в приобретении и перевозке нелегальных сигарет, которые нашли в автомобиле Легиня, признали виновным не его, а другое лицо - ранее несудимого ужгородца, который, как отмечается в деталях дела и решении суда, является просто знакомым Жолта Легиня.

Мужчина якобы признался следователям в том, что сам приобрел сигареты у неизвестного лица в Ужгороде и подбросил их в автомобиль Легиня, а он, перевозя их через границу, ничего об этом не знал.

По признанию ужгородца, он якобы договорился с другим венгром, что тот заберет сигареты уже на территории Венгрии на первой АЗС MOL после границы - но не ясно, как это должно было произойти, если Жолт Легинь за рулем автомобиля ничего не знал о грузе.

В решении Ужгородского городского районного суда отмечается также, что этот житель Ужгорода заключил сделку со следствием о признании своей вины в полном объеме. Это произошло 16 февраля 2021 - почти через 2 месяца после задержания Легиня.

На основании этого соглашения о признании вины Ужгородский городской районный суд признал его виновным по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и за это ему присудили наказание в виде штрафа в размере 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан - 85 000 гривен.

Также по решению суда изъятые сигареты - 3010 пачек "Lifa Menthol" и 8490 пачек "Compliment Blue" - должны быть уничтожены.

Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры, которые вели дело, решение суда не обжаловали.

Жолт Легинь дважды был депутатом в венгерском парламенте - в 2006-2010 и 2014-2018 годах, представляя партию социалистов (MSZP). Он избирался от Саболч-Сатмар-Берегской области, самой восточной части страны рядом с украинской границей.

Легиня задержали 10 декабря 2020 на КПП "Лужники" после обнаружения контрабандных сигарет. Он показал пограничникам венгерский дипломатический паспорт, не был аккредитованый в Украине. Его автомобиль был на обычной, а не дипломатической регистрации.

Во время осмотра авто присутствовали представители венгерского консульства в Берегово. Выявление сигарет зафиксировала на видео Госпогранслужба.

Напомним, венгерская партия социалистов (MSZP) после этого инцидента исключила Легиня из своих рядов и инициировала аннулирование его дипломатического паспорта.