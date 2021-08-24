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В ООН заявляють про численні злочини талібів, включно з масовими стратами

Вівторок, 24 серпня 2021, 14:09
В ООН заявляють про численні злочини талібів, включно з масовими стратами
Фото з twitter

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет розповіла про численні докази важких злочинів талібів, включно зі стратами мирних жителів Афганістану.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Бачелет, яку вона зробила під час спецсесії Ради ООН з прав людини по Афганістану

Деталі: Верховний комісар ООН не стала розкривати деталей про страти, але закликала до створення механізму для пильного моніторингу дій талібів.

За словами Бачелет, таліби також обмежують права жінок та придушують протести.

Незалежні експерти ООН з прав людини в спільній заяві зазначили, що багато афганців змушені переховуватися, оскільки бояться репресій, бо "Талібан" продовжує обшукувати будинки - бойовики "йдуть від дверей до дверей". Є інформація про обшуки, арешти, утиски та залякування, а також про захоплення майна та розправи.

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанТалібанООН
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