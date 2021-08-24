В ООН заявляют о многочисленных преступлениях талибов, включая массовые казни

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет рассказала о многочисленных доказательствах тяжелых преступлений талибов, включая казни мирных жителей Афганистана.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Бачелет, которое она сделала во время спецсессии Совета ООН по правам человека по Афганистану

Детали: Верховный комиссар ООН не стала раскрывать деталей о смертных казнях, но призвала к созданию механизма для пристального мониторинга действий талибов.

По словам Бачелет, талибы также ограничивают права женщин и подавляют протесты.

Независимые эксперты ООН по правам человека в совместном заявлении отметили, что многие афганцы вынуждены прятаться, они боятся репрессий, так как "Талибан" продолжает обыскивать дома - боевики "идут от двери до двери". Есть информация об обысках, арестах, притеснениях и запугиваниях, а также о захвате имущества и расправах.