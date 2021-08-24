Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ООН заявляют о многочисленных преступлениях талибов, включая массовые казни

Вторник, 24 августа 2021, 14:09
В ООН заявляют о многочисленных преступлениях талибов, включая массовые казни
Фото з twitter

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет рассказала о многочисленных доказательствах тяжелых преступлений талибов, включая казни мирных жителей Афганистана.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Бачелет, которое она сделала во время спецсессии Совета ООН по правам человека по Афганистану

Детали: Верховный комиссар ООН не стала раскрывать деталей о смертных казнях, но призвала к созданию механизма для пристального мониторинга действий талибов.

По словам Бачелет, талибы также ограничивают права женщин и подавляют протесты.

Независимые эксперты ООН по правам человека в совместном заявлении отметили, что многие афганцы вынуждены прятаться, они боятся репрессий, так как "Талибан" продолжает обыскивать дома - боевики "идут от двери до двери". Есть информация об обысках, арестах, притеснениях и запугиваниях, а также о захвате имущества и расправах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанТалибанООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: