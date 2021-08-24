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Макрон планує відвідати Україну

Вівторок, 24 серпня 2021, 14:54
Макрон планує відвідати Україну

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підтвердив намір президента Франції Емманюеля Макрона відвідати Україну з візитом.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу у вівторок, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова Кулеби: "Ми очікуємо з нетерпінням нового етапу співпраці - візиту президента Франції Емманюеля Макрона в Україну. Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин".

Деталі: У свою чергу міністр Ле Дріан висловив сподівання, що візит Макрона в Україну відбудеться вже до кінця 2021 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: МакронФранціяУкраїна
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