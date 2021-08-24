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Макрон планирует посетить Украину

Вторник, 24 августа 2021, 14:54

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил намерение президента Франции Эмманюэля Макрона посетить Украину с визитом.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь Кулебы: "Мы ожидаем с нетерпением нового этапа сотрудничества - визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Украине. Министр Ле Дриан подтвердил сегодня намерение президента Макрона осуществить такой визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений".

Детали: В свою очередь министр Ле Дриан выразил надежду, что визит Макрона в Украину состоится уже до конца 2021 года.

Темы: МакронФранцияУкраина
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