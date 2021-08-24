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Угорщина збирається укласти з "Газпромом" 15-річний контракт на поставки газу

Вівторок, 24 серпня 2021, 16:01
Угорщина збирається укласти з Газпромом 15-річний контракт на поставки газу

Угорщина розраховує восени укласти новий довгостроковий договір на постачання газу з "Газпромом", він буде розрахований на 15 років.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто за підсумками переговорів з главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим у Будапешті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Незабаром закінчується наш довгостроковий договір про постачання газу, ми готові до того, щоб укласти новий довгостроковий договір з "Газпромом". Зараз ми вже на заключному етапі, в Санкт-Петербурзі в понеділок з генеральним директором "Газпрому" ми обговоримо останні подробиці цього договору", - сказав Сійярто.

"Думаю, що восени ми зможемо знову укласти 15-річний довгостроковий договір з хорошими, прийнятними умовами", - додав він.

За словами Сійярто, Угорщина вважає правильним рішення побудувати газопровід "Турецький потік" з відгалуженням через Сербію до Угорщини, що дасть можливість поставки 8,5 млрд куб. м газу в Угорщину.

Він зазначив, що в ході майбутніх переговорів в Санкт-Петербурзі має намір "вирішити два відкритих питання: перше - це ціна, а друге - це гнучкість цієї угоди".

"Щоб це, наприклад, було 10 плюс 5 років, ми особисто обговоримо гнучкий підхід до термінів і до ціни", - пояснив глава МЗС Угорщини.

"Звичайно ж, ми хочемо домовитися про таку ціну, яка б відображала справжній стан на ринку, але і відображала те, що до сих пір ми були транзитною країною для "Газпрому"- в Сербію, Хорватію, Боснію і Герцеговину. А зараз наш транзитний статус значно зміниться, так що ми хочемо всю цю загальну картину обговорити так, щоб б це було на благо обом сторонам ", - сказав Сійярто.

"Українська правда" у Threads

Теми: Угорщинагаз
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